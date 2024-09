A plataforma IBM®Instana® Observability pode detectar riscos de aplicativos e negócios que afetam a experiência do cliente. Juntamente com o software IBM® Turbonomic®, ele permite que os usuários correlacionem SLOs de aplicativos com recursos de infraestrutura subjacentes e automatizem as ações de recursos dinâmicos da plataforma IBM Turbonomic para ajudar continuamente a garantir o desempenho do aplicativo.