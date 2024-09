Graças ao suporte da IBM, o DSC da NHS Digital aprimorou de maneira consistente a capacidade, escala e funcionalidade de seu CSOC, tornando-se comparável a um provedor de serviços líder da indústria.Além de fornecer uma fonte central de inteligência de segurança cibernética e suporte a incidentes para o sistema NHS, o CSOC atua como um ponto único de coordenação com o NHS e parceiros externos.

Atualmente, o CSOC pode detectar, responder e corrigir eventos de segurança de forma proativa com mais rapidez, eficácia e eficiência. Atualmente, monitora ativamente mais de 1,2 milhão de dispositivos do NHS em busca de ameaças cibernéticas e vulnerabilidades.Em média, impede mais de dois bilhões de e-mails maliciosos por ano por meio de filtragem direcionada.Desde setembro de 2018, interrompeu uma série de ataques de dia zero e bloqueou dezenas de milhões de transações suspeitas em ativos do NHS e de cuidados sociais, incluindo redes e computadores.



De acordo com a NHS Digital, um dos principais benefícios estratégicos de trabalhar com a IBM é a capacidade de aproveitar as insights de pesquisa, produtos e serviços da IBM, bem como sua rede de parceiros."A IBM traz o melhor do mercado e sua vasta rede de parceiros para melhorar e aprimorar os recursos do DSC", diz Shaw.



A IBM também aumentou os processos de manuseio da NHS Digital, fornecendo recursos e serviços de inteligência de ameaças, incluindo a implantação de um modelo operacional de inteligência de ameaças novo e personalizado.



Em última instância, essas melhorias auxiliaram o CSOC na detecção de uma grande quantidade de tráfego suspeito na rede nacional do NHS.Após identificar o trojan Ramnit como a fonte, o centro imediatamente emitiu conselhos de mitigação para as organizações de saúde locais afetadas.A NHS Digital também testou o trojan em um ambiente seguro e usou as informações para desenvolver uma regra que impede a propagação do malware.No final, o CSOC concluiu sua resposta ao ataque em menos de 72 horas.



Para ajudar as organizações e parceiros locais a identificar e enfrentar ameaças potenciais de maneira rápida e eficaz, o DSC fornece artigos sobre inteligência de ameaças, cria alertas personalizados e oferece ferramentas de verificação de ameaças.Como parte de uma iniciativa mais ampla de treinamento para sua rede de mais de 1.000 associados cibernéticos, a NHS Digital também oferece licenças de treinamento online para 500 profissionais de TI e segurança no NHS. Além disso, faz parte do ecossistema de cibersegurança no Reino Unido, trabalhando em estreita colaboração com o Centro Nacional de Segurança Cibernética.



Olhando para o futuro, a NHS Digital continua inovando, se adaptando e melhorando seus serviços para atender às necessidades em constante mudança de seus constituintes e aumentar sua resiliência contra ameaças emergentes à segurança.Por exemplo, para obter análise em tempo real de alertas de segurança, ela está transferindo aplicativos e serviços nacionais críticos para seu sistema SIEM.



Com o suporte da IBM, a NHS Digital também está desenvolvendo seus recursos automatizados de gestão de ameaças e machine learning. Por exemplo, o Data Security and Protection Toolkit, operado pelo DSC, ajuda as organizações a identificar sua atual linha de base de segurança e conformidade e fornece um roteiro para a melhoria local. Até o momento, mais de 27.800 organizações de saúde e cuidados já se inscreveram no kit de ferramentas. A NHS Digital também oferece suporte à adesão das organizações aos padrões específicos do NHS, como os padrões de segurança de dados de 10 prescritos pelo National Data Guardian.



Recentemente, a IBM e o NHS Digital desenvolveram em conjunto a Fábrica de Inovação em Segurança Cibernética, um local onde as pessoas se reúnem para identificar de forma colaborativa as ameaças à segurança cibernética e encontrar soluções. A equipe consiste em colaboradores com diferentes conjuntos de habilidades dentro do NHS, NHS Digital e IBM, garantindo que todos possam contribuir e inovar. Os primeiros sucessos da Innovation Factory incluem um kit de ferramentas de política cibernética e a entrega de uma plataforma de negócios, inteligência e risco, projetada para ajudar as organizações locais a tomar decisões informadas e precisas com base em sua exposição ao risco de segurança local.



"A IBM não é apenas um fornecedor - é um dos principais parceiros estratégicos de segurança do NHS Digital, apoiando nosso Centro de Segurança de Dados para ajudar o NHS em geral", conclui Shaw. "Em parceria, estamos aproveitando o melhor de ambas as organizações para criar resiliência e resposta nos setores de saúde e assistência."