Automatize e gerencie suas ferramentas GRC O IBM Active Governance Services integra os principais pontos de dados organizacionais e de cibersegurança em uma solução centralizada em ambientes de nuvem, tanto locais quanto híbridos. O AGS fornecerá às organizações capacidades fundamentais para lidar com pessoas, processos e tecnologia, permitindo: Realizar de forma colaborativa avaliações automatizadas de riscos cibernéticos, setores e maturidade para ajudar no desenvolvimento de estratégias cibernéticas e programas de resiliência em apoio aos objetivos de negócios da empresa.

Implementar estratégias de redução de risco cibernético que são monitoradas e gerenciadas por meio de automação com relatórios analíticos, incluindo políticas, conformidade e suporte de auditoria.

Operacionalizar o risco cibernético, a resiliência e a conformidade em toda a empresa, adaptados para fornecer visibilidade à gestão executiva, reguladores e auditores.

Fornecer uma abordagem multicamadas para promover a conscientização cibernética, a transformação e a educação por meio de simulados para promover uma cultura mais sólida de consciência cibernética dentro da organização.

Estabelecer estruturas de governança que aumentem a maturidade da cibersegurança com uma abordagem integrada de governança, risco e conformidade (GRC).

Benefícios Integração de dados Extraia e atualize relatórios relacionados ao desempenho do controle de uma ampla variedade de TI, sistemas de segurança e nuvem local. Envie dados para outros sistemas para acionar tarefas proativas. Stroke 1 Controle o gerenciamento e o mapeamento de conteúdo Mantenha o controle de conteúdo e mapeie os controles de diversas frameworks e padrões de segurança, para: registro de controle, mapeamento de controle e identificação de lacunas de controle. Group 17 Pontuação, alertas e relatórios de insights Calcule as métricas/dados coletados e apresente eles de forma resumida e gráfica, a fim de proporcionar recursos de relatórios e dashboard com informações ricas e oportunas.

Capacidade O IBM Active Governance Services (AGS) operacionaliza a conformidade de cibersegurança e os riscos regulatórios em toda a empresa Estratégia cibernética e resiliência Compreenda o estado atual do processo e das tecnologias relacionadas às ameaças internas e externas para aconselhar os clientes sobre uma estratégia usando o workshop Garage da IBM. Essa abordagem colaborativa e prática ajudará a estabelecer um programa de resiliência cibernética para análise de impacto empresarial (BIA), recuperação de desastres, continuidade de negócios e governança. Gerenciamento de riscos cibernéticos Categorize, classifique e identifique o impacto nos negócios e forneça gerenciamento de tarefas. Forneça visibilidade multifuncional para identificar, priorizar e responder; metodologias qualitativas e quantitativas e falhas de registro de riscos. Política cibernética e gerenciamento de conformidade Acompanhe de maneira proativa o cenário regulatório para um planejamento ágil das mudanças regulatórias críticas, com varredura automatizada e fluxos de trabalho inteligentes em tempo real, e automatize a ingestão de telemetria de conformidade e varreduras de vulnerabilidade em uma fonte única da verdade. Suporte à auditoria cibernética Avalie de forma proativa os controles e planos de mitigação para melhorar a auditoria. Faça uma distinção clara entre os problemas e as observações para desenvolver e comunicar prioridades em todos os níveis. Automatize a coleta de evidências por meio do gerenciamento de problemas. IA cibernética e análise de dados Integre o Business Intelligence Software para aprimorar a visualização de dados, os relatórios e a análise de dados, ou seja, PowerBI e Tableau, com um Document Generation extensível e um dashboard on-line disponível para visualização corporativa. Risco de pessoas Eduque todos os níveis da organização sobre a cibersegurança, incluindo um treinamento de sensibilização, aprendizado prático/aprimoramento de habilidades e treinamento de simulação de crises a nível executivo.

Todas as organizações devem cumprir as obrigações regulatórias, contratuais e de privacidade(…). No entanto, as organizações têm diferentes apetite ao risco, níveis de tolerância, missões e objetivos. O AGS ajuda a eliminar as suposições no gerenciamento de risco e de conformidade em cibersegurança. Dimple Ahluwalia Vice-presidente e sócio-gerente global IBM

Conheça nossos especialistas Engenheira Diferenciada da IBM, Estratégia Cibernética Evelyn Anderson Evelyn tem mais de 30 anos de experiência em segurança de TI e é uma Engenheira Diferenciada da IBM. Ela já atuou como líder global de gerenciamento de acesso e identidade, segurança, regulamentação, gerenciamento de risco, Physical Security, moeda do sistema e proteção de infraestrutura, onde liderou o projeto de uma framework global para padronizar a entrega, automatizar os controles e reduzir os riscos de segurança para a IBM e seus clientes. Parceira Associada da IBM, Consultoria de Estratégia e Risco de Cibersegurança Ruby Li Ruby é uma profissional experiente em cibersegurança, especializada em estratégia cibernética e gestão de riscos. Com uma vasta experiência em consultoria de segurança e privacidade, ela tem demonstrado consistentemente fortes habilidades de liderança. Ruby desempenhou um papel fundamental na implementação bem-sucedida de programas de segurança para grandes empresa australianas.

