Os governos continuam aproveitando seu impulso para oferecer serviços excepcionais aos cidadãos e fortalecer sua prontidão antes das próximas grandes interrupções.

Em apoio, a IBM continua comprometida com o serviço de governos e cidadãos em todo o mundo — em segmentos que incluem serviços sociais, saúde governamental, gerenciamento fiscal, infraestrutura crítica, educação e segurança nacional. Trabalhamos com organizadores em agências federais, estaduais e locais, com base em décadas de experiência e confiança. Com base na segurança e na automação, nossas soluções do setor ajudam os governos a melhorar a experiência do cidadão, otimizar as operações e modernizar a infraestrutura.

