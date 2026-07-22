Use as soluções abrangentes de cibersegurança centradas em dados e identidade para o seu software SAP
As soluções de software SAP armazenam grandes quantidades de dados sensíveis. Proteger essas soluções é crucial para manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados, protegendo-os contra acesso, manipulação ou divulgação não autorizados.
O IBM Guardium fornece proteção e visibilidade abrangentes à medida que seus dados se movem entre nuvens, bancos de dados e aplicações, garantindo a segurança do seu software SAP e muito mais.
Implemente uma abordagem de acesso com privilégios mínimos para que os dados sejam acessados apenas quando necessário. Essa abordagem permite o monitoramento e gerenciamento do acesso de terceiros e usuários privilegiados a dados sensíveis do SAP e da empresa.
O IBM Guardium oferece suporte a implementações SAP locais e em plataformas de nuvem, incluindo Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle OCI, oferecendo proteção de segurança de dados para sua empresa à medida que ela se move pela nuvem híbrida.
Use modelos pré-configurados para regulamentações e fluxos de trabalho automatizados de relatórios de conformidade para acelerar as auditorias por meio de processos simplificados, reduzir o custo total de propriedade e fortalecer a postura de conformidade.
Eventos acionáveis e de alta prioridade são automaticamente compartilhados por meio de integrações predefinidas com SIEM, SOAR, PAM e outras ferramentas de ITSM/SecOps para automatizar a orquestração de incidentes e acelerar a resposta.
O IBM Verify oferece verificação de identidade de primeira linha, protegendo dados sensíveis e prevenindo acesso não autorizado às suas aplicações SAP. Como uma plataforma IAM com inteligência artificial que se concentra na malha de identidade. O IBM Verify está abordando a realidade híbrida do SAP e aplicando orquestração e gerenciamento eficazes de identidades em vários tipos de aplicações de negócios. Essas aplicações podem variar de ferramentas SAP SaaS nativas da nuvem modernizadas a ambientes SAP locais.
Habilitar logon único, autenticação multifator e autenticação sem senha. Restringir ou avaliar o acesso em condições de maior risco.
Obtenha visibilidade completa da atividade do usuário em todo o software SAP e suas aplicações em implementações na nuvem, SaaS e locais. Mapear consistentemente os fluxos de acesso, detectar e responder a identidades comprometidas, acesso oculto, ativos expostos e assim por diante.
Automatize e gerencie as identidades dos aplicativos baseados no SAP NetWeaver e dos ambientes SAP Cloud ao longo do ciclo de vida dos usuários, desde o primeiro dia até a separação.
Descubra e gerencie continuamente contas desconhecidas e privilegiadas, além de monitorar atividades anômalas dos usuários. Armazene e gerencie segredos com segurança por meio de recursos de cofre independentes de plataforma.
Acelere a transformação do SAP com serviços de consultoria da SAP. Otimize o ERP, habilite fluxos de trabalho inteligentes e libere o valor da empresa para o crescimento sustentável.
Acelere a eficiência do SAP com a IBM Consulting. Nossos serviços gerenciados de SAP ajudam a reduzir a complexidade, melhorar o desempenho e cortar custos de propriedade.
A IBM Consulting oferece serviços especializados de consultoria em dados e IA para ajudar as empresas a criar estratégias de IA responsáveis e escaláveis.
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