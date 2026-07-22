As soluções de software SAP armazenam grandes quantidades de dados sensíveis. Proteger essas soluções é crucial para manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados, protegendo-os contra acesso, manipulação ou divulgação não autorizados.

O IBM Guardium fornece proteção e visibilidade abrangentes à medida que seus dados se movem entre nuvens, bancos de dados e aplicações, garantindo a segurança do seu software SAP e muito mais.