Deixe a IBM gerenciar suas cargas de trabalho da SAP para que você possa se concentrar em inovações e novas oportunidades Os serviços gerenciados para aplicativos SAP permitem agilidade e otimização de recursos, apoiando e otimizando funções operacionais subjacentes. Áreas como relatórios de segurança e conformidade e entrega de aplicativos e serviços para linhas de negócios se tornam mais previsíveis a partir de uma perspectiva de custo, recursos e carga de trabalho. Com esse tipo de visibilidade, as organizações podem escolher proativamente SLAs adequados, estabelecer proteção e resolução preventiva de ameaças e acelerar a adoção da nuvem.

Recursos Acelerar a adoção da nuvem Melhore a agilidade e o tempo de lançamento no mercado transferindo seu aplicativo SAP para uma nuvem gerenciada. O SLA que você precisa Escolha o SLA necessário, estendendo-se da máquina virtual ao sistema operacional (SO) para o nível do aplicativo. Aumente a segurança e a conformidade A proteção preventiva e a rápida resolução de ameaças ajudam a reduzir os possíveis danos.

IBM Garage Crie conjuntamente com o IBM Garage™ Crie, desenvolva, meça, itere e dimensione soluções sem problemas com nossa estrutura completa de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Obtenha retorno rápido e adote tecnologias inovadoras por meio da parceria criada com sua equipe e um grupo diversificado de especialistas da IBM em negócios, design e tecnologia. Saiba mais Fale com um especialista IBM Garage

Trabalhando com a IBM para migrar para o SAP Applications Management na IBM® Cloud, ganhamos a tranquilidade de que nossos dados estão protegidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma solução de recuperação após desastres na IBM® Cloud. Maria Gutierrez, CIO, Performance iN Ilumination Leia a história do Performance iN Lighting

Insights RISE com a SAP: Impulsionando a inovação nos negócios Desafios e benefícios do EMS Descubra por que os serviços gerenciados corporativos devem ser uma parte essencial da estratégia de TI gerenciada da sua organização. Adote o RISE with SAP Conheça as três principais considerações para adotar com sucesso o Rise with SAP para modernizar suas operações