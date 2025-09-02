Serviços de consultoria em dados e IA

Na IBM® Consulting, orientamos nossos clientes a “fazer a IA certa” para gerar valor em toda a empresa e “fazer a IA do jeito certo” para mitigar os riscos na criação de valor. Seja para investir em tecnologias avançadas, como a IA agêntica, ou simplesmente preparar sua base de dados para a IA generativa, nós nos adaptamos ao seu momento atual, independentemente das suas habilidades ou experiência técnica. Ao selecionar a estratégia de dados e IA da sua organização, ajudamos você a criar uma vantagem competitiva sustentável com uma IA responsável e escalável.
Ao ajudar nossos clientes a criar a estratégia de IA certa, nós os capacitamos a alinhar e impulsionar suas estratégias de negócios com o potencial transformador de uma IA com curadoria responsável, alimentada pelos seus dados corporativos.
Ajudamos os clientes a projetar, construir e escalar soluções de ponta em IA e IA agêntica que aceleram os imperativos estratégicos, permitindo que as equipes confiem nos modelos de IA que as apoiam.
Nosso trabalho de transformação de dados converte ecossistemas de dados legados e fragmentados em plataformas de dados ágeis e modernas, projetadas para escala, velocidade e impacto nos negócios, liberando todo o poder dos seus dados para a era da IA.
Frameworks robustos de governança de IA, programas de aprendizagem aplicada baseados em funções, programas de treinamento e qualificação em IA, planejamento de comunicação estratégica e gestão de mudanças impulsionam a capacitação e a realização de valor.
Phaedra Boinodiris
Francesco Brenna
Matt Candy
Javier Olaizola Casin
Tony Giordano
Manish Goyal
Cathy Reese
Shobhit Varshney
A IBM desenvolveu uma aliança única com a Adobe em um ecossistema que abrange tanto tecnologia quanto serviços. Com uma abordagem pioneira na setor, recursos de consultoria abrangentes em todas as três nuvens da Adobe, soluções proprietárias da Adobe e uma reputação de lidar com alguns dos projetos mais complexos no ecossistema de clientes da Adobe.
Libere todo o potencial da nuvem da Microsoft com a orientação de nossos especialistas e soluções personalizadas. Conte com a IBM Consulting para ajudar na migração, na modernização e no gerenciamento na Microsoft Cloud, utilizando IA e mais de 30 anos de experiência em parceria.
Nossa parceria mundial é reconhecido em todos os continentes:
A Snowflake oferece uma plataforma para gerenciamento e análise de dados baseados em nuvem. Ela permite que as organizações armazenem, gerenciem e analisem grandes volumes de dados em múltiplas nuvens públicas, viabilizando tarefas como data warehousing, data lakes, engenharia de dados, ciência de dados, desenvolvimento de aplicações e compartilhamento. Seus serviços são utilizados por setores que exigem análise e gerenciamento de dados
