Representação abstrata com formas retangulares e circulares azuis e brancas em um quadriculado

Serviços de consultoria em dados e IA

Escale a IA com sucesso aplicando a estratégia, os dados, a segurança e a governança certos

A IA certa, implementada com responsabilidade

Prepare seus dados para o futuro

Passe da produtividade para o desempenho com a IA agêntica

Aumento da automação e das operações de TI com IA generativa

Libere todo o potencial dos seus negócios com a IA

Na IBM® Consulting, orientamos nossos clientes a “fazer a IA certa” para gerar valor em toda a empresa e “fazer a IA do jeito certo” para mitigar os riscos na criação de valor. Seja para investir em tecnologias avançadas, como a IA agêntica, ou simplesmente preparar sua base de dados para a IA generativa, nós nos adaptamos ao seu momento atual, independentemente das suas habilidades ou experiência técnica. Ao selecionar a estratégia de dados e IA da sua organização, ajudamos você a criar uma vantagem competitiva sustentável com uma IA responsável e escalável.
Estratégia e consultoria 

Ao ajudar nossos clientes a criar a estratégia de IA certa, nós os capacitamos a alinhar e impulsionar suas estratégias de negócios com o potencial transformador de uma IA com curadoria responsável, alimentada pelos seus dados corporativos. 

 Soluções impulsionadas por IA

Ajudamos os clientes a projetar, construir e escalar soluções de ponta em IA e IA agêntica que aceleram os imperativos estratégicos, permitindo que as equipes confiem nos modelos de IA que as apoiam. 

 Preparação dos seus dados para IA

Nosso trabalho de transformação de dados converte ecossistemas de dados legados e fragmentados em plataformas de dados ágeis e modernas, projetadas para escala, velocidade e impacto nos negócios, liberando todo o poder dos seus dados para a era da IA.

 Transformação e adoção da IA com mitigação de riscos

Frameworks robustos de governança de IA, programas de aprendizagem aplicada baseados em funções, programas de treinamento e qualificação em IA, planejamento de comunicação estratégica e gestão de mudanças impulsionam a capacitação e a realização de valor.

Construindo uma estratégia de dados para IA empresarial

Neste episódio da AI Academy, Cathy Reese explica a necessidade de uma estratégia de dados que esteja pronta para a IA avançada.

Assista ao episódio

Nossos especialistas

Retrato de Phaedra Boinodiris
Global Leader for Trustworthy AI, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Retrato de Francesco Brenna
Senior Partner & VP, AI Integration, IBM Consulting

Francesco Brenna
Retrato de Matt Candy
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
Retrato de Javier Olaizola Casin
Global Managing Partner Hybrid Cloud and Data, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Retrato de Tony Giordano
Sócia sênior e vice-presidente, transformação de dados, IBM Consulting

Tony Giordano
Retrato de Manish Goyal
Senior Partner – Global AI & Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
Retrato de Cathy Reese
Senior Partner, Data & AI Public Service Line Leader, IBM Consulting

Cathy Reese
Retrato de Shobhit Varshney
Head of Data & AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting

Shobhit Varshney

Casos de uso

Pessoa analisando gráficos digitais em um notebook
Libere a produtividade e o crescimento com a transformação das finanças orientada por IA

Transforme suas operações financeiras com eficiência, integração e conformidade orientados por IA para impulsionar a expansão dos seus negócios e gerar economia no resultado final. 

 Saiba mais
Pessoa trabalhando com máquinas robóticas na fábrica
Repense como seu negócio funciona

Promova a transformação de negócios para sua empresa com automação extrema.

 Saiba mais
Profissionais de negócios conversando sobre um novo projeto de negócios no escritório
Consultoria de RH e transformação de talentos

Reinvente e modernize o RH com a IA em sua essência para proporcionar melhores resultados de negócios e liberar o potencial dos colaboradores e dos negócios.

 Saiba mais
Dois painéis: em um, uma mulher encara um ícone de escudo de segurança; no outro, um homem observa uma tela de dados no computador
Serviços de consultoria em cibersegurança

Nossos serviços de consultoria, integração e segurança gerenciada ajudam você a aproveitar a IA da maneira certa. 

 Saiba mais
Colegas de trabalho em uma sala de reunião
Reimagine sua estratégia de negócios 

Ajudamos os clientes a gerar valor comercial e a resolver desafios complexos usando a IA e outras tecnologias transformadoras.

 Saiba mais
Dono de loja sorridente usando tablet digital para processar transações de cartão de crédito com cliente
Transformação da experiência do cliente e do marketing

Idealize, projete e entregue experiências mais fluidas e personalizadas em toda a jornada do cliente para liberar valor e impulsionar o crescimento.

 Saiba mais
Estudos de caso

Logotipo da Virgin Money

Criação de um assistente bancário impulsionado por IA para aumentar o engajamento do cliente na Virgin Money.

 Leia o estudo de caso
Logotipo do US Open

Aprimorando a experiência digital do US Open com modelos avançados de IA generativa.

 Saiba mais sobre o US Open
Logotipo da British Sugar

Combinando dados e IA para otimizar as operações na British Sugar.

 História de sucesso da British Sugar
Logo do cliente Coca-Cola European Partners

Transformando a otimização da aquisição com insights orientados por IA.

 Explore o estudo de caso da CCEP
Próximas etapas

Saiba mais sobre como a IBM Consulting pode ajudar a sua empresa. Entre em contato conosco para responder às suas perguntas e discutir como nossos serviços de consultoria de negócios podem ajudar e explorar as próximas etapas.

