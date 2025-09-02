Serviços de consultoria em dados e IA

Na IBM® Consulting, orientamos nossos clientes a “fazer a IA certa” para gerar valor em toda a empresa e “fazer a IA do jeito certo” para mitigar os riscos na criação de valor. Seja para investir em tecnologias avançadas, como a IA agêntica, ou simplesmente preparar sua base de dados para a IA generativa, nós nos adaptamos ao seu momento atual, independentemente das suas habilidades ou experiência técnica. Ao selecionar a estratégia de dados e IA da sua organização, ajudamos você a criar uma vantagem competitiva sustentável com uma IA responsável e escalável.