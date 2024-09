Como seu relacionamento com a IBM, as capacidades de compras dο CCEP evoluíram, amadureceram e renderam retornos nos últimos seis anos. A análise impulsionada por IA esteve no centro dessa evolução. O compromisso do CCEP em desenvolver a IA também está sendo concretizado através de sua recente decisão de testar uma nova solução usando a plataforma de dados e IA IBM watsonx.

Os esforços de transformação do CCEP geraram mais de USD 40 milhões em benefícios comerciais totais, incluindo USD 5 milhões em economia anual de custos e prevenção de perdas, devido à melhoria no gerenciamento de categorias e sourcing, possibilitada pela análise de dados baseada em IA .

Para Peters, esses benefícios são um testemunho do valor da colaboração perfeita do CCEP com a IBM. "Através da nossa parceria com a IBM, fizemos grandes avanços em descobrir e explorar oportunidades de criação de valor em todas as compras", ele explica. "Isso nos proporcionou uma base para a inovação impulsionada por IA na qual continuamos a construir."