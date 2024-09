No cargo de Senior Partner and Global Leader de inteligência artificial (IA) e análise de dados da IBM® Consulting, Manish ajuda as empresas a transformar seus negócios e a captar o enorme valor da revolução provocada pela IA.

Phaedra Boinodiris

Phaedra é Global Leader for Trustworthy AI da IBM® Consulting e faz parte do conselho de liderança da IBM Academy of Technology. Além disso, é membro da RSA, palestrante prolífica e autora do livro "AI for the Rest of Us".