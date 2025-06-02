AI Academy

Assista a este episódio (8:21)
Construindo uma estratégia de dados para IA empresarial

Os dados são o combustível que alimenta todos os recursos e casos de uso de IA. E embora a maioria das organizações atualmente tenha bastante “combustível no tanque”, lutam para produzir modelos de IA generativa que gerem valor relevante para os negócios porque estão trabalhando com “combustível de baixa qualidade”, por assim dizer. Sem dados de qualidade, não há IA de qualidade. Neste episódio da AI Academy, Cathy Reese explica como as organizações hoje precisam de uma estratégia de dados preparada para a IA avançada e que exigirá que elas aproveitem seus ativos de dados de maior qualidade.
Assista (8:21)
O que você vai aprender
  • Por que a explosão da IA mudou o conceito de "dados de qualidade"
  • Como superar a barreira da qualidade dos dados
  • O que é preciso para preparar um roteiro para a prontidão dos dados
A combinação certa de processos, tecnologia e pessoas garante que os dados da sua empresa sejam de alta qualidade, acessíveis e atendam aos requisitos de qualquer caso de uso, especialmente de IA.
Cathy Reese Sócio Sênior, Líder de Dados e Nuvem Híbrida Pública IBM® Consulting

Guia para dados prontos para IA

Dados preparados para a IA enfatizam que a IA capaz de impulsionar o sucesso dos negócios começa com dados preparados especificamente para as aplicações de IA. Este recurso explora seis ações principais que os líderes de dados podem realizar para garantir que os dados corporativos estejam prontos para alimentar a IA com eficácia.

Representação abstrata de elementos agrupados

