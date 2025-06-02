Os dados são o combustível que alimenta todos os recursos e casos de uso de IA. E embora a maioria das organizações atualmente tenha bastante “combustível no tanque”, lutam para produzir modelos de IA generativa que gerem valor relevante para os negócios porque estão trabalhando com “combustível de baixa qualidade”, por assim dizer. Sem dados de qualidade, não há IA de qualidade. Neste episódio da AI Academy, Cathy Reese explica como as organizações hoje precisam de uma estratégia de dados preparada para a IA avançada e que exigirá que elas aproveitem seus ativos de dados de maior qualidade.