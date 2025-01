Tendo criado um dos primeiros gêmeos digitais na fabricação de açúcar, a British Sugar está na vanguarda da inovação tecnológica do setor. A empresa teve uma redução de 20% no tempo gasto com a compreensão manual de dados e informações, devido ao uso de tecnologia avançada e automação de tarefas. Essa transformação melhorou a tomada de decisões importantes em ambientes sensíveis ao tempo. Agora, seus funcionários estão livres para se concentrarem em tarefas de alto valor, incluindo análise de causa raiz, gerenciamento proativo e outros. Além disso, a transformação digital também permitiu melhor visibilidade dos estoques dos fornecedores, reduzindo a falta de estoque e aumentando a confiança geral da cadeia de suprimentos, uma vantagem considerável em relação às verificações manuais de estoque.

Os sistemas conectados construídos também eliminaram silos e aumentaram a eficiência da produção, o que permitiu ajustes em tempo real e uma redução nas intervenções manuais. Os recursos autônomos foram um divisor de águas, reduzindo os tempos de inatividade não planejados e reduzindo o tempo médio para resolver problemas de produção em 20%. A empresa também teve avanços na confiabilidade da cadeia de suprimentos. Graças à análise preditiva de dados, o compartilhamento de dados em tempo real com os fornecedores melhorou o planejamento logístico e reduziu em 10% os custos com as matérias-primas usadas nos processos de purificação. Essas inovações ajudarão a manter as fábricas totalmente abastecidas com beterraba, mesmo durante condições climáticas adversas.

Os avanços também levarão a menos desperdício e retrabalho, melhorando a consistência da qualidade do produto e seu quociente de sustentabilidade. O tempo de tomada de decisão caiu 25% com insights de dados em tempo real e os contratempos operacionais diminuíram em 50% com o gêmeo digital da cadeia de suprimentos em análises hipotéticas financeiras e de processos.

Com a introdução de uma modelagem abrangente, a British Sugar assimilou o conhecimento da equipe sênior e reduziu o risco de perda de conhecimento técnico crítico. Depois de integrar um subconjunto de seus modelos diretamente aos sistemas de controle de dados, os ajustes totalmente autônomos das adições no processo de purificação do açúcar alcançaram resultados eficazes, aumentando o rendimento e reduzindo os custos de matéria-prima. Agora, com a tecnologia para transformar a forma como a empresa divulga suas informações e dados, a British Sugar espera reduzir quase pela metade o tempo que os novos funcionários levam para se tornarem especialistas em fabricação de açúcar. Isso permite uma transição mais suave do conhecimento e reduz a carga sobre os tomadores de decisão experientes, preservando o conhecimento técnico essencial e garantindo um futuro mais sustentável para a organização.

A British Sugar está preparada para melhorias sustentadas de desempenho e competitividade de longo prazo, estabelecendo um framework para melhoria contínua e usando recursos de aprendizado de máquina e IA para se adaptar às condições em constante mudança. A empresa tem grandes planos para continuar impulsionando o que é possível, impulsionando a inovação e a excelência nos setores de açúcar.