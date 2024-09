Embora tanto as simulações quanto os gêmeos digitais utilizem modelos digitais para replicar os vários processos de um sistema, o gêmeo digital é, na verdade, um ambiente virtual, o que torna o estudo consideravelmente mais detalhado. A diferença entre o gêmeo digital e a simulação é em grande parte uma questão de escala: enquanto uma simulação tipicamente estuda um determinado processo, um gêmeo digital pode executar, de maneira autônoma, inúmeras simulações úteis para estudar múltiplos processos.

Essas não são as únicas diferenças. Por exemplo, o acesso a dados em tempo real não é algo que as simulações podem aproveitar. Porém, os gêmeos digitais são desenvolvidos com base em um fluxo de informações de mão dupla, que começa quando os sensores do objeto fornecem dados relevantes ao processador do sistema e se repete quando os insights criados pelo processador são compartilhados de volta com o objeto fonte original.

Ao ter dados melhores e atualizados constantemente, referentes a uma ampla variedade de áreas e associados à capacidade de computação que acompanha o ambiente virtual, os gêmeos digitais são capazes de estudar mais problemas de muito mais pontos estratégicos do que as simulações típicas, com o potencial máximo para melhorar produtos e processos.