Com o software Maximo atualizado instalado, a VPI simplificou seus esforços de gerenciamento de ativos, manutenção e aquisição. Por sua vez, a organização também reduziu sua carga administrativa e aumentou a produtividade da equipe, ajudando a criar um ambiente de trabalho mais seguro em suas usinas de energia.

"O Maximo é o principal condutor da nossa estratégia de manutenção", observa Neil Boreham. "Como somos um grupo enxuto de instalações em termos de recursos, nossa equipe está envolvida em várias áreas: planejamento do trabalho, execução do trabalho, gerenciamento de contratados, requisições. E com os displays do Start Center atualizados em tempo real, temos maior visibilidade e podemos fornecer as informações certas para as pessoas certas no momento certo. Passamos menos tempo dando explicações no final do mês ou no final do trimestre e podemos ser mais proativos no alinhamento das equipes, melhorando a confiabilidade e reduzindo os riscos."

Ele continua, acrescentando: "Precisamos ter a frota mais confiável, flexível e disponível possível para nos permitir trabalhar no que já é um mercado altamente competitivo. Se sua usina não iniciar quando necessário, você não estará em uma boa posição. Os preços do gás no atacado são muito altos e continuam subindo. Os preços da energia são geralmente impressionantes. E se você declarou que fornecerá, digamos, 700 MW para o pico de quinta-feira, e não conseguir, as possíveis penalidades serão enormes."

Além dos recursos que o software IBM oferece, Neil Boreham também está satisfeito com a conveniência geral da solução. “É um aplicativo fácil de usar para um trabalho complexo”, observa ele. "É muito intuitivo, e a consistência entre as telas - apenas do ponto de vista do treinamento - facilita a integração das pessoas. Em geral, não fazemos treinamentos formais, preferindo o treinamento entre pares com guias rápidos e apoio de especialistas, o que tem funcionado bem até agora."

Da mesma forma, a VPI está satisfeita com a escolha de trabalhar com a MaxLogic. "Conheço alguns desses caras há vários anos", acrescenta Neil Boreham. "E sei que quando faço uma pergunta a alguém da MaxLogic, posso ter certeza de que terei a resposta certa, porque eles entendem a maneira como trabalhamos, entendem nossos processos. E eles entendem o Maximo do avesso. Eles nunca me decepcionaram."

Pensando no futuro, a VPI está planejando padronizar a instalação do Maximo em todos os seus locais. "Assim que integrarmos a planta final à nova solução Maximo, seremos capazes de avançar com cenários de manutenção preditiva e aproveitar soluções móveis, fornecendo uma imagem clara e concisa do que está acontecendo em todas as usinas para as equipes de gerenciamento sênior."