Embora a nova solução Maximo tenha impulsionado eficiências em toda a empresa, os esforços de gestão de inventário da PDO provavelmente reconheceram a maior melhoria. Ao longo de 2019, a empresa adquiriu aproximadamente 192.000 itens. E, ao automatizar e otimizar esses processos, a PDO agora não precisa imprimir uma única folha de papel para apoiar ou aprovar suas transações, eliminando a necessidade de 25.579 assinaturas relacionadas.

“Anteriormente, passávamos por 46 etapas individuais entre uma solicitação de projeto e a emissão de um pedido de compra,” observa Abri."Agora são 14. Calculamos que todas essas novas eficiências nos salvariam 2.300 horas ao longo de um ano, ou cerca de um equivalente em tempo integral (FTE)."

Ao mesmo tempo, a equipe de operações da PDO tem uma visibilidade maior em relação à gestão de instalações, aquisição e tarefas de manutenção graças aos painéis de desempenho integrados.E com a maioria dos processos roteados através do Maximo, gatilhos de fluxo de trabalho integrados ajudam a acelerar os tempos de resolução para questões e tarefas rotineiras.

Além disso, a integração do Maximo com o portal do cliente da PDO melhorou a coleta de dados de satisfação do cliente.O sistema agora importa diretamente as necessidades e desejos do cliente para o sistema de gestão de tarefas da empresa, o que significa que esses pedidos serão atendidos mais rapidamente e têm menos probabilidade de serem negligenciados.

Por fim, a nova integração móvel tornou as tarefas de CAFM muito mais fáceis de gerenciar na ponta inicial do processo. "A acessibilidade foi muito boa", acrescenta Abri. “Você não precisa ir ao escritório ou estar no local para obter relatórios. Você pode acessar da página inicial e, como estamos enfrentando restrições contínuas da COVID-19 em Omã, isso é realmente conveniente.