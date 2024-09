Os clientes do aeroporto exigem mais flexibilidade, serviço e conforto. Reduzir os atrasos pode ser alcançado com manutenção corretiva e preditiva, utilizando o Watson IoT para identificar e fazer a manutenção de ativos que provavelmente apresentarão falhas. Corrigi-los de forma eficiente usando o IBM Maximo for Order Management para minimizar atrasos e ser mais flexível é no final. Essa é uma grande parte da resposta para obter rostos sorridentes dentro e ao redor dos aeroportos.