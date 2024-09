Para inspecionar e manter a infraestrutura civil de uma forma mais tecnologicamente avançada, a Sund & Bælt buscou um parceiro de tecnologia com experiência global e recursos abrangentes. A empresa escolheu a IBM e, juntos, formaram uma colaboração para criar o que se tornou a solução IBM Maximo for Civil Infrastructure. Agora, a Sund & Bælt está usando o software Maximo para monitorar e gerenciar suas infraestruturas críticas.

A nova solução inclui o IBM Maximo Application Suite, com tecnologia que ajuda a Sund & Bælt a inspecionar infraestruturas, acessar insights com dispositivos móveis no local e usar a tecnologia de IA para analisar com cuidado e eficiência os dados sobre as condições de pontes, túneis e outros elementos de infraestrutura.

Com a nova solução, a Sund & Bælt reúne dados de fotografias tiradas por drones para monitorar o status sem inspeções humanas perigosas e demoradas. A solução consolida esses dados com registros de manutenção, documentos de design e modelos 3D para ajudar a identificar rachaduras, ferrugem, corrosão, deslocamento e estresse.

"Agora sabemos a carga de tráfego, as repetições, como ele está realmente oscilando e, com isso, podemos calcular a vida útil e olhar para as áreas mais críticas", diz Jørgensen. "Estamos desenvolvendo gêmeos digitais e podemos fazer cálculos para responder: "Se o carregamento de tráfego estiver mudando, como isso afetará nossa ponte?"

As funções aceleradas de Order Management de trabalho e gerenciamento de contratos ajudam a empresa a responder aos dados mais recentes. Com recursos aprimorados de gerenciamento de defeitos, gerenciamento de ativos e tomada de decisões, a empresa pode tomar decisões mais rápidas e melhores em caso de emergências, mas também pode planejar com antecedência.

"Usamos modelos 3D para otimizar o trabalho de manutenção", diz Jørgensen. "Podemos nos preparar para o trabalho antes de realmente enviarmos de 50 a 100 pessoas para um túnel de oito quilômetros de comprimento. Temos janelas muito estreitas para fechamento, e precisamos ser eficientes nessas janelas."