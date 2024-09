Na otimização dos ativos, na alocação de recursos e no gerenciamento das ordens de serviço é essencial ter um sistema de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) para tomar decisões efetivas sobre o controle dos custos e a criação de orçamentos. Gerenciar os ativos de forma efetiva evita aumentos nos custos de mão de obra e de manutenção e a diminuição do retorno sobre os ativos (ROA), simultaneamente garantindo a conformidade com as metas ambientais, sociais e de governança (ESG) e com os protocolos de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA).



O IBM Maximo Application Suite, uma combinação de aplicações líderes de mercado no gerenciamento do ciclo de vida de ativos (ALM), ajuda a otimizar os ativos físicos, desde a aquisição até o descomissionamento, e a simplificar o planejamento dos investimentos em ativos. Com seus mais de 30 anos de desenvolvimento de tecnologias de EAM, o IBM Maximo oferece soluções de melhores práticas para os setores, ajudando na redução dos riscos de segurança e dos custos operacionais.

O recém-apresentado Maximo Work Order Intelligence, com tecnologia do IBM watsonx, usa a IA generativa para acelerar a aprovação das ordens, aumentar a qualidade dos dados, fornecer recomendações precisas a respeito de códigos de falha e possibilitar o rastreamento das emissões para dar suporte às operações e à geração de relatórios corporativos de sustentabilidade.