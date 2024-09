Ao lidar com ativos e equipamentos críticos para os negócios, as inspeções remotas e no local são essenciais para manter as operações funcionando sem problemas. Mas se a sua empresa opera com centenas, talvez até milhares de ativos, você precisa simplificar e automatizar os processos de inspeção.

Com soluções digitais, como treinamento intuitivo de modelos de visão de inteligência artificial e funcionalidades de aplicativos móveis, envolvidas em uma solução modular de software baseada na nuvem, o IBM Maximo® Application Suite pode ajudar os técnicos a lidar com inspeções críticas para atender aos requisitos de manutenção, segurança e conformidade.