Hoje, a equipe de operações usa o Maximo 24 horas por dia, 7 dias por semana para coordenar a manutenção de todas as formas. Uma das principais funções consiste em receber solicitações de serviço dos clientes por meio de uma interface on-line. Em seguida, o sistema converte essas informações em ordens de serviço específicas, envia rapidamente os prestadores de serviços de manutenção para resolver os problemas e informa os clientes sobre o progresso em cada etapa. O Maximo também auxilia na gestão de contratados, peças de reposição e armazéns de manutenção.



O tamanho e o escopo do KAFD geram um volume enorme de trabalho. Até o momento, o sistema gerencia mais de 100.000 ativos em 34.000 locais e mais de 16.200 planos de manutenção preventiva. O Maximo também ajuda a gerenciar 15 contratados para garantir que eles cumpram mais de 70 acordos de nível de serviço. A empresa lida com mais de 30.000 solicitações de serviço por ano, o que representa 75.000 ordens de serviço. Com o aumento do número de possíveis moradores no próximo ano, esses números aumentarão substancialmente.



No entanto, essas métricas não contam toda a história. A análise de dados no Maximo ajuda a avaliar o desempenho dos ativos e dos prestadores de serviços de manutenção. "O Maximo está fornecendo uma visão geral completa das atividades de manutenção do local, e os insights sobre os KPIs nos ajudam a melhorar continuamente a qualidade do serviço", diz Darwish.



A equipe de manutenção pode receber mais insights com o Maximo Health, que usa leituras de sensores, registros de ativos e históricos de trabalho para reduzir o tempo de inatividade. Para implementar o Maximo Health, a equipe identificou os ativos mais críticos em termos de impacto financeiro e de serviço ao cliente e desenvolveu pontuações de desempenho personalizadas com base em leituras de medidores e outros dados. Então, quando a análise de dados no Maximo Health identificar uma pontuação indicando mau funcionamento do ativo, a equipe de manutenção poderá abrir imediatamente uma ordem de serviço para resolver o problema.



"O Maximo Health usa big data de todas as leituras que recebemos para fornecer análises preditivas que podem nos permitir agir preventivamente ou antes que haja deterioração de um ativo", diz Al-Daij. "Esse é um recurso fundamental para ajudar a garantir a continuidade dos serviços e a satisfação do cliente."