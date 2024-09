Para a consolidação inicial dentro do Metrô de Londres, a TfL padronizou seus esforços de suporte no software IBM Maximo sob uma estratégia de dois dispositivos, uma aplicação. Agora, os técnicos de campo estão equipados com um Apple iPad ou iPhone, permitindo-lhes acessar a infraestrutura Maximo. E a partir dessas ferramentas, técnicos podem acessar ordens de trabalho, verificar condições de segurança e obter direções para seu próximo local de trabalho.

Mas o trabalho de consolidação não parou por aí.

"Começamos a olhar para todos os diferentes sistemas de gerenciamento de ativos que estavam ao redor da TfL para ver quais poderíamos consolidar com o Maximo," explica Thomas. "Começamos com o gerenciamento dos nossos contratos de autoestradas, que eram enormes—alguns em torno de GBP 150 milhões por ano. Depois, migramos para nossos contratos de tecnologia, nossa manutenção externa para semáforos, sinalizações, CCTV [circuito fechado de TV] etc. Então para pontos de ônibus e abrigos—que fazem parte do mobiliário urbano. Todos esses contratos serão executados através de nossa solução Maximo."

"No total, há cerca de 50 diferentes tipos de grupos de ativos em toda a TfL," adiciona Hawker. "Provavelmente estamos na metade do caminho para integrar estes ao Maximo. Mas nosso desejo para os próximos anos é fazer com que todos o utilizem a partir do back-end."

Atualmente, a TfL depende da plataforma IBM Maximo para gerenciar os esforços de manutenção diária para mais de 10.000 técnicos internos dentro do Metrô de Londres. Além disso, o software possibilita o rastreamento, suporte e supervisão de numerosos contratos com prestadores de serviços externos.

"Considere nossa manutenção preventiva de autoestradas," nota Thomas. "Nossos contratantes externos agendarão essas atividades no Maximo mensalmente. Em seguida, analisamos esses planos e os sancionamos. E quando a ordem de trabalho é concluída, o relatório de conclusão é processado através do Maximo. O pagamento é aprovado através do Maximo. E então as atualizações de dados de trabalho e ativos podem ser auditadas por nossos inspetores usando o Maximo. Temos tudo consolidado sob uma plataforma."