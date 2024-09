Mas nenhuma dessas características é possível sem uma infraestrutura subjacente saudável e bem mantida. O Departamento de Gerenciamento de Ativos Empresariais (DEAM) da cidade desempenha um papel fundamental para manter essa infraestrutura funcionando sem problemas.

O departamento lida com ativos físicos que se enquadram no fundo geral da cidade, como a prefeitura, o tribunal municipal, os centros comunitários, as estações do corpo de bombeiros e as delegacias de polícia. Ao todo, a divisão mantém 51 instalações. Além disso, ele gerencia os programas de capital para novos projetos de construção na cidade.



O compromisso tanto com os cidadãos quanto com os trabalhadores da cidade é fundamental para a missão do DEAM. "A espinha dorsal da manutenção das instalações é o atendimento ao cliente", diz Remy Saintil, Comissário do DEAM. "Os bombeiros que vivem em estações do corpo de bombeiros, por exemplo, precisam de um ambiente em que possam ser produtivos e prontos para sair e lutar contra incêndios. Eles não podem se preocupar com vazamentos no telhado ou com o mau funcionamento do sistema de climatização.”



Quando Saintil ingressou no DEAM em 2020, o sistema de gerenciamento de ativos do departamento havia se tornado antiquado. "Precisávamos de um sistema que nos permitisse criar programas de manutenção, atender solicitações de ordens de serviço e, em seguida, nos comunicar continuamente com os solicitantes", diz Saintil. "Gerenciamento de ativos empresariais é o nome do nosso departamento. Queríamos ser especialistas nessa área e obter nossa certificação ISO 55001."



A certificação traz muitas vantagens para uma cidade. Ao promover a governança do gerenciamento de ativos, ela ajuda a garantir que as instalações sejam bem mantidas e que o dinheiro do contribuinte seja bem gasto. E, ao melhorar as classificações de títulos e seguros, pode economizar dinheiro para a cidade.



O processo de certificação é rigoroso, envolvendo inúmeras auditorias ao longo de vários anos. Apenas oito entidades nos EUA são certificadas atualmente, duas das quais estão na área de Atlanta: a Autoridade Metropolitana de Trânsito Rápido de Atlanta (MARTA) e o aeroporto de Atlanta. Saintil e sua equipe queriam torná-lo um trio de Atlanta, com o DEAM sendo o terceiro.

Saintil fez parte da equipe que liderou a iniciativa de certificação na MARTA e liderou um projeto de prova de conceito separado usando os recursos de manutenção preditiva da IBM. Ele era profundo conhecedor dos pontos fortes da solução, especialmente relacionados aos requisitos de certificação, que são rigorosos e levam anos para serem concluídos. "Eu precisava de um sistema de gerenciamento empresarial robusto com os recursos mais recentes", diz ele. "Eu sabia que esses recursos estavam disponíveis com a IBM e o IBM® Maximo® Application Suite, então esse foi o caminho que seguimos.""