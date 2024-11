Softwares e soluções para gerenciamento do ciclo de vida de ativos (ALM)

O custo do downtime não planejado está aumentando, a escassez de habilidades prejudica a produtividade, e gerenciar um sistema complexo de ativos para garantir o sucesso operacional pode ser uma tarefa intimidadora, o que destaca a necessidade de um gerenciamento proativo e abrangente de ativos.​

​Gerenciamento do ciclo de vida de ativos é uma abordagem estratégica para que as organizações mantenham seus ativos funcionando perfeitamente ao longo de sua vida útil. A solução de gerenciamento do ciclo de vida de ativos da IBM oferece recursos unificados para planejar, operar, manter e otimizar ativos em toda a organização, utilizando tecnologia com IA integrada.​