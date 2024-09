Durante a primeira etapa, as partes interessadas avaliam a necessidade de um ativo, seu valor projetado para a organização e seu custo projetado. Eles formulam um plano de como um ativo será operado e mantido e consideram com cautela todos os riscos associados à aquisição de ativos. Os riscos podem variar dependendo do tipo de ativo e da organização, mas normalmente incluem a probabilidade de avanços tecnológicos que podem tornar um ativo redundante, a probabilidade de falha e/ou a substituição e a disponibilidade de recursos necessários para operar um ativo como combustível e/ou peças.

Avaliação: é importante avaliar com cautela o valor geral de qualquer ativo para uma organização. Para fazer isso, os tomadores de decisão precisarão levar em consideração a provável duração da vida útil do ativo e o desempenho projetado ao longo do tempo. Com a quantidade de informações disponíveis atualmente por meio da Internet das Coisas (IoT), uma técnica que está se tornando cada vez mais valiosa durante a parte de avaliação do estágio de planejamento é a criação de um gêmeo digital de um ativo analisado.

Criação de um gêmeo digital: um gêmeo digital é uma representação virtual de um ativo que permite aos operadores executar testes e prever o desempenho a partir de simulações. Com um bom gêmeo digital, os tomadores de decisão podem saber qual a probabilidade de um ativo ter um bom desempenho nas condições a que será submetido. De acordo com um relatório recente da Mind Commerce (2), a tecnologia de gêmeos digitais provavelmente surgirá como um imperativo nos negócios em um futuro próximo, formando a base das empresas na "era da IoT conectada" com seus recursos avançados de monitoramento de ativos.