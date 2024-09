Benefícios do CMMS:

Visibilidade sobre os ativos: as informações centralizadas no banco de dados do CMMS permitem que os gerentes e as equipes de manutenção tenham acesso quase imediato a quando um ativo foi adquirido, quando a manutenção foi realizada, frequência de quebras, peças usadas, classificações de eficiência, entre outras informações.

Visibilidade sobre o fluxo de trabalho: os painéis e as visualizações podem ser ajustados para o técnico e a outras funções para avaliação do status e do progresso praticamente em tempo real. As equipes de manutenção podem descobrir rapidamente onde está um ativo, do que ele precisa, quem deve trabalhar nele e quando.

Automação: automatizar tarefas manuais como encomenda de peças, reabastecimento de inventário de MRO, agendamento de turnos, compilação de informações para auditorias e outras tarefas administrativas, ajuda a economizar tempo, reduzir erros, melhorar a produtividade e concentrar as equipes nas tarefas de manutenção, e não nas administrativas.

Processos simplificados: as ordens de serviço podem ser consultadas e monitoradas por todas as partes envolvidas. Pode-se compartilhar os detalhes entre dispositivos móveis para coordenar o trabalho em campo com os centros operacionais. A distribuição e o uso de materiais e recursos podem ser priorizadas e otimizadas.

Gerenciamento da força de trabalho de campo: gerenciar a força de trabalho de campo interna e externa pode ser uma tarefa complexa e cara. Os recursos de CMMS e EAM podem unificar e implementar equipes internas e parcerias externas de maneira econômica. As mais recentes soluções EAM oferecem avanços em conectividade, mobilidade, realidade aumentada e blockchain para transformar as operações em campo.

Manutenção preventiva: com os dados do CMMS as operações de manutenção podem passar de uma abordagem reativa para uma abordagem proativa, para que seja possível desenvolver uma estratégia avançada de manutenção de ativos. Dados derivados de atividades diárias, bem como sensores, medidores e outras instrumentações de IoT, podem oferecer insights sobre processos e ativos, disponibilizar informações para medidas preventivas e disparar alertas antes que o ativo apresente problemas ou tenha um desempenho inferior.

Uniformidade e transferência de conhecimento: documentação, manuais de reparo e mídia com captura de procedimentos de manutenção podem ser armazenados no CMMS e associados ao ativo correspondente. A captura e a manutenção desse conhecimento cria procedimentos e mão de obra uniformes. Além disso, preserva esse conhecimento para que ele seja transferido para novos técnicos, em vez de permitir que ele se perca com os funcionários que deixam a empresa.

Gerenciamento de conformidade: as auditorias de conformidade podem atrapalhar, de forma geral, as operações de manutenção e aos negócios que contam com muitos ativos. Os dados do CMMS facilitam a auditoria de forma exponencial, gerando respostas e relatórios adaptados às demandas da auditoria.

Saúde, segurança e ambiente: alinhados ao gerenciamento de conformidade, o CMMS e o EAM oferecem relatórios centrais para questões de segurança, saúde e ambiente. Os objetivos são reduzir riscos e manter um ambiente operacional seguro. O CMMS e o EAM podem oferecer investigações para análise de incidentes ou defeitos recorrentes, rastreabilidade de incidentes e ações corretivas e gerenciamento de mudanças de processos.