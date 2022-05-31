Há uma explosão de dados em torno dos processos de gestão de ativos. Esses dados são inestimáveis, mas só podem ser usados se puderem ser analisados corretamente. Atualmente,mais de dois terços dos dados não são utilizados devido à complexidade da integração de várias plataformas, dispositivos e ativos, e aos processos lentos e trabalhosos necessários para torná-los consumíveis. O resultado? Problemas de desempenho operacional e confiabilidade abaixo do ideal, que se tornam mais óbvios em downtime e defeitos.

É aí que entra o gerenciamento inteligente de ativos.

Soluções de gerenciamento inteligente de ativos (IAM) colocam dados e IA para trabalhar para otimizar o desempenho de ativos críticos e automatizar operações corporativas.

Aqui estão seis motivos pelos quais sua empresa precisa de gerenciamento inteligente de ativos hoje: