Há uma explosão de dados em torno dos processos de gestão de ativos. Esses dados são inestimáveis, mas só podem ser usados se puderem ser analisados corretamente. Atualmente,mais de dois terços dos dados não são utilizados devido à complexidade da integração de várias plataformas, dispositivos e ativos, e aos processos lentos e trabalhosos necessários para torná-los consumíveis. O resultado? Problemas de desempenho operacional e confiabilidade abaixo do ideal, que se tornam mais óbvios em downtime e defeitos.
É aí que entra o gerenciamento inteligente de ativos.
Soluções de gerenciamento inteligente de ativos (IAM) colocam dados e IA para trabalhar para otimizar o desempenho de ativos críticos e automatizar operações corporativas.
Aqui estão seis motivos pelos quais sua empresa precisa de gerenciamento inteligente de ativos hoje:
O gerenciamento inteligente de ativos se concentra na automação de processos operacionais. Isso agiliza a manutenção e o gerenciamento de ativos para reduzir gargalos e trabalho manual, melhorando o tempo de atividade, a produtividade e os custos.
No mundo da construção e do gerenciamento de espaço, as empresas estão usando soluções integradas de gestão do ambiente de trabalho que utilizam dados, IoT e IA. Essas soluções ajudam as organizações a projetar um ambiente de trabalho seguro e flexível, aumentar o envolvimento dos funcionários e impulsionar a eficiência operacional.
O gerenciamento inteligente de ativos ajuda a aumentar a receita por meio de maior disponibilidade e confiabilidade de ativos.
Empresas de mineração, por exemplo, usam veículos autônomos para determinadas tarefas. Os equipamentos podem ser monitorados remotamente — às vezes do outro lado do mundo — para verificar a pressão ou a temperatura do óleo adequadas e manter o ativo funcionando corretamente. Os robôs que trabalham em minas subterrâneas podem operar sem downtime, mitigando os riscos de segurança de condições perigosas, como incêndio, inundação, colapso ou contaminantes atmosféricos tóxicos.
O gerenciamento inteligente de ativos facilita a implementação das melhores práticas do setor, como operações mais sustentáveis.
As soluções de IAM podem incorporar IA, dados meteorológicos, análises de risco climático e recursos de contabilidade de carbono, permitindo que as organizações gastem menos recursos na curadoria desses dados complexos e mais na sua análise para obter insights e tomar medidas.
O gerenciamento inteligente de ativos significa construir um sistema de operações empresariais que gerencie as operações, as finanças e a produção em todos os níveis da organização, da diretoria executiva aos funcionários da linha de frente e ao longo da cadeia de suprimentos.
As mudanças nas condições econômicas e regulatórias desafiam as empresas de petróleo e gás a encontrar constantemente maneiras melhores de monitorar, gerenciar e manter ativos, mantendo os funcionários seguros.
A Kuwait Oil Company precisava de uma solução de gestão de ativos que pudesse integrar essa ampla gama de processos sob um único guarda-chuva. A empresa melhorou suas metas de produção por meio de maior eficiência, ao implementar uma solução IBM Maximo for Oil and Gas , não apenas em suas operações de extração de petróleo e perfuração, mas em todas as operações, incluindo operações marítimas e o hospital dos funcionários.
O gerenciamento inteligente de ativos integra dados de ativos em aplicações no-code e com pouco código para inspeção visual, monitoramento remoto de ativos e manutenção preditiva, eliminando silos de conteúdo para proporcionar visibilidade em toda a organização, tudo sem a necessidade de cientista de dados.
No ano passado, a IBM ajudou a Toyota a migrar de manutenção reativa e baseada em ciclos para manutenção proativa e centrada na confiabilidade. Agora, a montadora pode detectar anomalias e medir a integridade do equipamento o tempo todo, enquanto prevê e corrige falhas antes que elas ocorram.
Veja como a IBM ajudou a Toyota a construir uma fábrica mais inteligente
O gerenciamento inteligente de ativos equivale a uma arquitetura de dados simples e segura com uma plataforma aberta e extensível do gerenciamento de ativos, para agir com base em quaisquer dados, em qualquer nuvem, em qualquer lugar.
Comece a aproveitar ao máximo suas operações. Deixe-nos ajudar você a criar uma solução de gerenciamento inteligente de ativos com IBM Maximo, IBM Environmental Intelligence Suite e TRIRIGA.
Identifique o melhor software de gestão de desempenho de ativos (APM) para atender às suas necessidades.
Entenda como sua organização pode gerar grande valor utilizando o IBM® Maximo para gerenciar sua frota de ativos.
Aumente o tempo de atividade, melhore a produtividade, reduza os custos de manutenção e desenvolva operações mais resilientes com a solução unificada de gerenciamento de ativos da IBM.
Saiba como a Sund & Bælt utiliza o software Maximo da IBM para monitorar e gerenciar suas infraestruturas críticas.
Saiba como a VPI avança na jornada para a neutralidade de carbono com o software IBM Maximo.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.