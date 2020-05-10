Hoje, a manutenção se tornou uma arte e uma ciência. Colocamos muita energia na criação de abordagens e técnicas exclusivas para fazer algo que deveria ser bastante simples. O objetivo principal é manter as máquinas em condições quase novas, até que se quebrem além do reparo ou se tornem obsoletas. Não parece muito difícil, certo? Como o cenário de abordagens e soluções se tornou complexo, muitas pessoas ficaram confusas com uma aparente divergência da gestão de ativos em muitas coisas muito diferentes. Ouvimos termos como CMMS, EAM, APM e OMG! Esse último é reservado para grandes falhas.

A boa notícia é que a base da gestão de ativos está mais forte do que nunca. O trabalho nas áreas de manutenção, confiabilidade e gerenciamento financeiro tem sido na busca de ajudar a empresa a entender como pode colaborar para maximizar o valor dos seus ativos. Vamos dar uma olhada na evolução e onde usar cada uma para obter o sucesso ideal.