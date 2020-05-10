Uma das decisões mais importantes que um setor de ativos intensivos tem é a forma de gerenciar e cuidar de seus ativos (ou seja, equipamentos, prédios e maquinário). Essa é uma decisão que afeta todos na organização, desde os operadores até os engenheiros e a diretoria executiva. Existem muitas teorias - algumas que datam da Carruagem Romana - sobre como tirar o máximo proveito das máquinas em uma organização. A solução, no entanto, será diferente dependendo das necessidades da empresa e de como cada uma usa seus ativos. Neste post, vamos explorar todo o espectro de gestão de ativos e como fazer a escolha certa para sua organização.
Hoje, a manutenção se tornou uma arte e uma ciência. Colocamos muita energia na criação de abordagens e técnicas exclusivas para fazer algo que deveria ser bastante simples. O objetivo principal é manter as máquinas em condições quase novas, até que se quebrem além do reparo ou se tornem obsoletas. Não parece muito difícil, certo? Como o cenário de abordagens e soluções se tornou complexo, muitas pessoas ficaram confusas com uma aparente divergência da gestão de ativos em muitas coisas muito diferentes. Ouvimos termos como CMMS, EAM, APM e OMG! Esse último é reservado para grandes falhas.
A boa notícia é que a base da gestão de ativos está mais forte do que nunca. O trabalho nas áreas de manutenção, confiabilidade e gerenciamento financeiro tem sido na busca de ajudar a empresa a entender como pode colaborar para maximizar o valor dos seus ativos. Vamos dar uma olhada na evolução e onde usar cada uma para obter o sucesso ideal.
Podemos começar pequeno no espectro da gestão de ativos com CMMS (sistemas de gestão de manutenção computadorizados). O CMMS existe há algumas décadas. Nasceu da necessidade de gerenciar as tarefas tediosas associadas ao agendamento, gerenciamento e relatórios de atividades de manutenção. As soluções de CMMS são um ótimo ponto de partida para as organizações. Seu valor principal está na automação para equipes de manutenção ou atendimento de campo. Eles ajudam a gerenciar workflows, recursos e roteamento, fornecem orientações de operação e reparo e criam um registro para relatórios e auditoria.
Usuários de CMMS frequentemente também possuem plataformas EAM, ou Enterprise Asset Management , para apoiar as necessidades mais amplas de gestão de ativos da organização. Os sistemas EAM fornecem a visibilidade e o suporte adequados em toda a empresa e nas operações. É a força vital de setores intensivos em ativos, como energia, manufatura, transporte, etc. As Soluções EAM utilizam dados de todo o ciclo de vida do ativo: desde o projeto e construção, até operações, manutenção e substituição de instalação, equipamento e instalações. Elas olham além da manutenção e ajudam as organizações a gerenciar as necessidades auxiliares em torno dos ativos – como segurança, considerações ambientais, inventários, treinamento de trabalhadores e muitas outras necessidades para organizações que usam ativos para agregar valor ao negócio.
Por último, organizações que fazem uso intensivo de ativos geralmente têm grandes orçamentos de capital associados a seus equipamentos. Essas organizações continuam trabalhando para conectar melhor seus ativos com o valor organizacional, a fim de aumentar seu retorno sobre ativos. Eles buscam implantar análises mais poderosas associadas à Internet das Coisas (IoT) e à inteligência artificial (IA) por meio de soluções como Gestão de desempenho de ativos (APM) e Planejamento de investimentos em ativos (AIP). Essas soluções conectam o piso de produção ao balanço patrimonial usando dados em tempo real sobre a integridade e a produção dos ativos. Elas fazem isso modelando continuamente o valor e os riscos das operações, inventários e saídas de produção atuais. Ao serem capazes de gerenciar, prever e otimizar melhor seus ativos, as operações podem desempenhar um papel maior nos resultados financeiros da empresa. A integração com dados externos, de fabricantes, clima e até mesmo reparo de equipamentos geralmente é mais fácil devido à abertura das plataformas associadas ao APM e ao AIP.
Navegar no espectro da gestão de ativos pode ser desafiador. A escolha da solução de gestão de ativos certa para sua empresa dependerá de fatores como tamanho, setor, tipos de ativos, metas de negócios e investimento.
