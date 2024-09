Muitas vezes, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva são consideradas processos completamente diferentes. Infelizmente, essa comparação simples ignora um ponto importante.



A manutenção preditiva é uma forma mais evoluída de manutenção preventiva. Os dois tipos de manutenção tentam antecipar e evitar falhas mecânicas de forma proativa. No entanto, a manutenção preditiva aprimora ainda mais esse conceito.



Pense em um equipamento industrial. A manutenção preventiva nesse equipamento usaria informações gerais sobre o fabricante e o modelo para formular estimativas de tempo aproximadas e definir a data da manutenção de rotina. Saberíamos aproximadamente quando a manutenção deve ocorrer.



A manutenção preditiva é muito mais precisa, e por isso precisa de uma quantidade maior de dados. As informações sobre o ciclo de vida estimado do modelo do equipamento são combinadas com dados históricos sobre o desempenho dessa unidade. Com esses dados adicionais, os modelos de manutenção preditiva podem fazer predições detalhadas para os operadores saberem com certeza quando vão ocorrer falhas nos sistemas.



Além disso, como os reparos agendados pela manutenção preditiva ocorrem exatamente antes do momento necessário (e não de acordo com um cronograma geral), não são feitos reparos desnecessários, o que reduz os gastos com manutenção.



O uso da manutenção preditiva está aumentando em conjunto com a IoT. Como as máquinas estão gerando atualizações constantes sobre suas atividades e condição, agora os modelos de manutenção preditiva recebem a quantidade necessária de dados para gerar predições de manutenção essenciais.