Os dispositivos de IoT podem ser usados na agricultura para monitorar as condições do solo, os padrões climáticos e o crescimento das culturas. Por exemplo, podem-se usar sensores para medir o teor de umidade do solo, garantindo que as culturas sejam irrigadas no momento ideal. Os dispositivos de IoT podem ser usados também para monitorar a saúde do gado, rastrear equipamentos e gerenciar cadeias de suprimentos. Dispositivos de baixa potência ou alimentados por energia solar podem ser usados com o mínimo de supervisão em locais remotos.