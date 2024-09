Para alcançar o status de "fábrica do futuro", as empresas de manufatura precisam aproveitar totalmente as oportunidades da Indústria 4.0. Mas quando estão lidando com ativos complexos em diferentes ciclos de vida, dados díspares difíceis de conectar e ondas constantes de tecnologias de ponta que precisam integrar, o processo de tomada de decisão pode ser desafiador. E é aí que entra em jogo um bom sistema de gerenciamento de ativos para setores de manufatura.

Durante décadas, o IBM® Maximo Application Suite ajudou setores como bens de consumo e automóveis a gerenciar ativos e atividades de manutenção nas linhas de produção por meio do gerenciamento inteligente de ativos de fábrica e do aumento da eficácia geral do equipamento (OEE). Ele oferece soluções de IA e Internet das Coisas (IoT) para gerenciamento de ativos empresariais (EAM), gestão de desempenho de ativos (APM) e manutenção centrada na confiabilidade (RCM). O Maximo integra-se a sistemas de gestão empresarial, como o planejamento de recursos empresariais (ERP) e os sistemas de execução de manufatura (MES), para ajudar você a conectar suas equipes de manutenção, inspeções e confiabilidade, ao mesmo tempo em que aumenta as taxas de correção na primeira vez. Nesta breve demonstração, veja como o Maximo pode ajudar a detectar e corrigir defeitos de forma contínua.