A spendrups começou a jornada implementando as soluções IBM Maximo Manage, Mobile and Scheduler e iniciando o treinamento em toda a empresa. Em três locais, a equipe de manutenção concentrou-se em estabelecer práticas de trabalho novas, compartilhadas e padronizadas e em aprender como obter o máximo de vantagens do software Maximo. A Enfo forneceu orientações sobre como implementar e configurar o Maximo para permitir operações padronizadas em toda a empresa, com base na experiência obtida durante várias implementações bem-sucedidas.

O início da jornada em direção a um novo conjunto de melhores práticas contou com o engajamento da equipe e a implementação do Maximo. Essencialmente, as metodologias de trabalho e as soluções Maximo estão trabalhando lado a lado à medida que a Spendrups transforma seus programas de manutenção.

"No passado, por exemplo, eu poderia dizer que havia impactos de produção causados pela confiabilidade dos equipamentos, mas tinha dificuldade de ver ou entender de onde vinham esses impactos por falta de dados", diz Melin. "Mas simplesmente mudar os sistemas não muda a realidade, e era essencial adotar uma nova mentalidade, com a manutenção preventiva baseada em condições como nossa melhor prática."



A Spendrups investiu em equipamentos de produção modernos, que fornecem dados de desempenho abrangentes. "Certamente possuíamos os dados, e o Maximo é a plataforma certa para nos ajudar a capturá-los e explorá-los", relata Melin. "Pela primeira vez, com o Maximo, estabelecemos uma plataforma estratégica para nos ajudar a analisar essa riqueza de informações e direcionar nossas equipes de manutenção da forma mais eficaz possível."

Graças às tecnologias Maximo, a Spendrups agora cria programações de manutenção com base em dados acionáveis coletados dos equipamentos de produção, ajudando a equipe a aumentar a confiabilidade ao abordar prioritariamente o trabalho mais urgente. Desde alertas simples, como uma máquina que informa um filtro bloqueado, até análises complexas de tendências de desempenho, a Spendrups pode tomar medidas de manutenção positivas com base em dados reais.