O que é blockchain?

O que precisa mudar: as operações frequentemente desperdiçam esforço com a manutenção de registros duplicados e validações de terceiros. Sistemas de registro podem ser vulneráveis a fraudes e ataques cibernéticos. A transparência limitada pode retardar a verificação de dados. E com a chegada do IoT, os volumes de transação explodiram. Tudo isso desacelera os negócios, drena o lucro e significa que precisamos de um modo melhor. Entre o blockchain Entre no blockchain.