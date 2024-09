Os dados da cadeia de suprimentos nem sempre estão visíveis, disponíveis ou são confiáveis. O IBM Blockchain ajuda os parceiros da cadeia de suprimentos a compartilhar dados confiáveis por meio de soluções de blockchain autorizadas.

Em tempos de interrupções, isso é mais importante do que nunca. As empresas e os consumidores querem que as marcas garantam a autenticidade do produto, enquanto os participantes da cadeia de suprimentos exigem compras responsáveis e melhor visibilidade para minimizar disputas.

As soluções de blockchain para cadeia de suprimentos ajudam os líderes da cadeia de suprimentos a usar dados para lidar com as interrupções de hoje e criar resiliência no futuro. .