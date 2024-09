O IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite é uma solução de otimização e automação baseada em IA, criada para as organizações que enfrentam dificuldades para resolver interrupções na cadeia de suprimentos por meio da transformação tradicional. Os produtos do pacote ajudam a facilitar a transformação digital da cadeia de suprimentos, melhorando a resiliência e a sustentabilidade da rede de fornecimento, aumentando a agilidade e acelerando o time to value por meio de insights práticos, fluxos de trabalho e automações mais inteligentes.