Para ajudar as empresas presentes na Bolsa de Valores de NY com suas ações ambientais, sociais e de governança (ESG). A Envizi ajuda as empresas a automatizar a coleta e a consolidação de dados de ESG e o cálculo das emissões de GHG, a simplificar os relatórios de ESG para auxiliar nos requisitos de conformidade e relatórios e a aproveitar os insights e a integração de dados com sistemas operacionais para ajudar a melhorar o desempenho da sustentabilidade em toda a organização. Essa iniciativa oferece preços promocionais para empresas qualificadas e listadas na NYSE por um período selecionado nas primeiras compras do IBM Envizi ESG Suite.

Saiba como o IBM Envizi pode ajudar a acelerar suas metas de ESG e descarbonização.