O que foi recebido, o que não foi e quem pode afirmar? Trabalhando em parceria com a IBM Blockchain, a The Home Depot agora possui visibilidade em tempo real de seu estoque, com acesso rápido a informações compartilhadas e confiáveis sobre os produtos em todo o processo de envio e recebimento.Isso ajuda a reduzir o número de disputas com fornecedores e acelera a resolução de disputas.