O IBM Sterling Order and Fulfillment Suite é um sistema líder de gerenciamento de pedidos (OMS) que usa IA generativa e aprendizado de máquina para garantir a precisão dos pedidos e aumentar a lucratividade. Reconhecido como líder do setor em OMS pelos analistas da IDC e IHL, é compatível com modelos B2B e B2C, atende a empresas de qualquer tamanho e setor e se integra a vários provedores de nuvem e opções de implementação.

O pacote apresenta ferramentas prontas para uso e componentes personalizáveis que aprimoram as experiências de compra, simplificam os processos de compra, melhoram a resiliência da cadeia de suprimentos e equipam o pessoal da linha de frente com ferramentas superiores de gerenciamento de inventário e pedidos. Selecione produtos individualmente ou combine-os de acordo com suas necessidades de negócios.