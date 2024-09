À medida que os consumidores se tornam mais dispostos a escolher opções de baixo carbono e de baixo desperdício para remessas e embalagens, atender às expectativas não é mais apenas uma questão de velocidade de entrega. Permitir que os consumidores façam escolhas de acordo com seus valores também pode ajudar sua organização a reduzir as emissões e os resíduos.

O IBM Supply Chain Intelligence Suite: IBM Blockchain Transparent Supply, parte do IBM Supply Chain Intelligence Suite, permite que você receba, faça upload e troque dados de pegada de carbono do produto (PCF) em um formato padronizado, para rastrear e divulgar com mais precisão as emissões de carbono baseadas em produtos em toda a cadeia de suprimentos. Essa tecnologia baseada em blockchain ajuda você a rastrear e verificar a precisão das emissões de escopo 1, 2 e 3 e estimar as emissões de seus produtos para fundamentar as alegações ESG.

Otimize o processamento de pedidos e consolide os envios em menos pacotes com métodos de envio preferíveis do ponto de vista ambiental usando o IBM Sterling® Intelligent Promising.

Economizar em resíduos de produtos, redução de pacotes de frete e roteamento e orquestração inteligentes de pedidos pode ajudar a reduzir sua pegada de carbono. A integração com os motores de contabilidade de carbono que evitam emissões de CO2 pode ser apresentada aos compradores online durante a fase de escolha de frete. A solução também fornece um dashboard de emissões de CO2 para mostrar a prevenção de emissões resultante da otimização.