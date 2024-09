As cadeias de suprimentos atuais são cada vez mais complexas e frágeis. Elas estão sujeitas a interrupções imprevistas, aumentos nos custos e nas demandas de conformidade regulatória. As empresas buscam uma visão unificada em toda a rede de fornecedores para rastrear facilmente a proveniência, o estoque, as remessas, a sustentabilidade dos fornecedores e dos produtos, além de informações sobre o fornecimento.

Com a solução e sistema de gerenciamento IBM Sterling Transparent Supply, é possível geral imutabilidade com um livro-razão distribuído e compartilhado, para realizar transações junto a seus parceiros da cadeia de suprimentos com mais confiança e eficiência. Em um mundo onde velocidade, exatidão e conectividade definem as cadeias de suprimentos ideais, o IBM Sterling Transparent Supply permite a rastreabilidade, transparência, insights e controle de acesso a dados no nível corporativo em relação a produtos específicos.