Acelere sua transformação digital simplificando as integrações de tecnologia. Implemente processos complexos de atendimento de pedidos omnicanal, incluindo inventário em tempo real e gerenciamento de depósitos, coleta na calçada, envio da loja e compre online, retire na loja (BOPIS). A plataforma IBM Sterling Order Management não oferece apenas uma interface intuitiva com funcionalidades e notificações acessíveis, mas também amplia seus recursos por meio de complementos importantes:

Cada complemento é projetado para se integrar sem dificuldades ao sistema principal IBM Sterling Order Management, otimizando suas operações de gerenciamento de comércio eletrônico e centros de atendimento de pedidos. Com o IBM Sterling Order Management, é possível mesclar todos os seus canais de vendas em uma plataforma de atendimento de pedidos que ajuda a rastrear com precisão os níveis de inventário, coordenar a logística de terceiros e organizar os pedidos dos clientes, as opções de envio e o gerenciamento de devoluções, tudo isso enquanto reduz os custos de envio. As ferramentas e aplicativos baseados na nuvem da plataforma tornam sua plataforma de comércio eletrônico e sistema de gerenciamento de depósitos mais inteligentes, transformando sua empresa, grande ou pequena, em sua própria empresa de atendimento de pedidos.