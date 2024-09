IBM Sterling Configure, Price, Quote

O CPQ oferece um processo de vendas on-line automatizado para a configuração precisa de pacotes de soluções com oportunidades de vendas cruzadas e adicionais, o que aumenta a satisfação do cliente e reduz o volume de chamadas na central de atendimento.

O CPQ elimina a execução manual de preços com um sistema centralizado que reforça a consistência dos preços e automatiza as alterações dos mesmos, permitindo que os usuários corporativos facilitem a manutenção de preços.

Economize tempo, melhore a eficiência

O CPQ permite que funcionários e parceiros criem, negociem e convertam cotações em pedidos, permitindo maior controle do processo de cotação com visibilidade dos ciclos de cotação, desde a oportunidade até a realização do pedido.