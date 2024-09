Automatize as atividades de coordenação de pedidos para conseguir uma alta taxa de atendimento de pedidos "sem intervenção", incluindo a detecção e a resolução automatizadas de pedidos de clientes paralisados. Isso contribui para um benefício financeiro mais rápido da emissão do pedido até o pagamento, além de trazer mais resiliência às operações e maior satisfação do cliente.