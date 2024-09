Crie em parceria com o IBM Garage ™

O modelo de engajamento do IBM Garage transforma as operações da cadeia de suprimentos usando IA generativa para permitir mais resiliência e transparência. Trabalhe junto com IBM na cocriação, implementação e operação para promover a automação inteligente com ativos tecnológicos, práticas e experiência no setor, a fim de identificar, acompanhar e liberar novos patamares de produtividade. Saiba mais Fale com um especialista IBM Garage