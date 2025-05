O que é gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos?

As cadeias de suprimentos estão cada vez mais complexas e têm um impacto cada vez mais significativo no meio ambiente. De acordo com um relatório do Carbon Disclosure Project (CDP), as cadeias de suprimentos das empresas são responsáveis por até 11,4 vezes suas emissões diretas, mais de 90% de suas emissões totais de gases de efeito estufa.1 As iniciativas de gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos reduzem o impacto ambiental das operações de negócios, minimizando as emissões de carbono e o desperdício.

A implementação de uma cadeia de suprimentos mais sustentável pode beneficiar as empresas além de reduzir sua pegada de carbono. Alguns esforços de sustentabilidade podem tornar as operações mais eficientes em termos de custo, por exemplo, reduzindo o desperdício e minimizando as exigências energéticas, o que melhora a confiabilidade e a resiliência da cadeia de suprimentos. Juntos, esses benefícios podem gerar economias significativas e melhorar a lucratividade. Na verdade, uma pesquisa descobriu que 61% das empresas estavam motivadas a buscar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos para melhorar a economia de custos e a eficiência.2

Com mais organizações se concentrando na responsabilidade social corporativa, uma cadeia de suprimentos sustentável pode ajudar as empresas a alcançar as metas ambientais, sociais e de governança (ESG). Pode também reforçar a imagem da marca: a sustentabilidade é cada vez mais importante para os consumidores e os stakeholders. Sua incorporação ao gerenciamento da cadeia de suprimentos pode proteger contra danos à reputação causados por impactos ambientais negativos ou práticas trabalhistas antiéticas. Ao mesmo tempo, o gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos pode ajudar na conformidade regulatória garantindo que as operações estejam de acordo com as leis locais e internacionais.