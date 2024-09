A IBM® Consulting implementou aceleradores de melhores práticas como parte da Avaliação de Impacto do IBM SAP HANA, incluindo as melhores práticas de conversão do SAP S/4HANA, as lições aprendidas de conversão do SAP S/4HANA e o fluxo do processo de conversão do S/4HANA. Ao explorar os problemas primeiro em um ambiente de teste e depois passar por fases sucessivas de remediação e teste, a IBM conseguiu oferecer um caminho tranquilo e de baixo risco para análises em tempo real, no momento de implementar ambientes de desenvolvimento e produção na nuvem.

“Graças à avaliação de impacto do IBM SAP HANA, pudemos garantir que avançamos com o escopo de trabalho correto e refinar nossa abordagem de design e teste”, comenta Verma. “A IBM Consulting foi absolutamente clara sobre a estrutura do nosso projeto SAP S/4HANA desde o início. Praticamente todas as estimativas de cronograma que a IBM estabeleceu em seu plano de implementação acabaram acertadas - e entramos em operação no prazo."

Ele explica: "Ao longo do projeto, a IBM se envolveu com várias partes interessadas, incluindo a Microsoft e a SAP, e com nosso parceiro de negócios MSRCosmos, que foram responsáveis pela configuração da nuvem. A abordagem da IBM à gestão de mudanças foi especialmente valiosa, e a equipe nos ajudou a comunicar os benefícios da nova experiência de usuário do SAP Fiori para a empresa e acelerar a adoção."