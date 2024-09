Reconhecidos por nossa capacidade de execução e pela abrangência de nossa visão A IBM foi posicionada como líder no relatório Magic Quadrant™ for Finance and Accounting Business Process Outsourcing de 2024 do Gartner. O poder da IA e da automação: fluxos de trabalho inteligentes 92% dos executivos entrevistados concordam que os fluxos de trabalho de suas organizações serão digitalizados e aproveitarão a automação baseada em IA até 2025. O guia do CEO para a IA generativa: Cadeia de suprimentos Veja o que os líderes da cadeia de suprimentos devem fazer (e parar de fazer) para aproveitar a oportunidade da IA generativa.