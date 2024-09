Com as funções de planejamento de demanda e de suprimentos em pleno funcionamento em sua nova plataforma, a Bio-Rad já está colhendo os benefícios. “Todos estão trabalhando em um único sistema para planejamento de demanda, planejamento de suprimentos, compras e fabricação”, diz Ospina. "É muito mais estável do que o sistema anterior. E temos tração com todos trabalhando juntos no sistema e muito mais está por vir."

Caron concorda. "Há uma clara adesão de nossa cadeia de suprimentos, equipes comerciais e financeiras, bem como de nossos executivos", diz ele. "Agora podemos gerar uma previsão para a Bio-Rad que mostra tanto as unidades que vamos fabricar e entregar, quanto a receita que vamos arrecadar. A reportagem e o fatiamento e os dados que podemos fazer são bastante impressionantes. Somos capazes de realizar um planejamento hipotético de cenários que realmente não podíamos fazer antes.”

Ele continua: "Também fizemos melhorias significativas em como prevemos nossos materiais de construção de vendas. Temos requisitos desafiadores em torno de modelos de vendas em consignação que possuem tanto proporções de receita quanto proporções sem receita."

Embora a empresa tenha progredido muito, o trabalho começou. "Agora temos a funcionalidade central", diz Ospina. "Mas, no processo de alcançar isso, temporariamente deixamos para trás algumas áreas, como o planejamento de componentes para manufatura. Estamos trabalhando com a IBM para fazer uma avaliação e determinar as próximas etapas em nosso roteiro. Portanto, a aliança estratégica continua.”

"Trabalhando com a IBM, temos uma lista de pendências claramente definida e priorizada de melhorias contínuas para agregar valor aos nossos usuários corporativos", acrescenta Caron. “Temos uma cadência mensal para oferecer essas melhorias. Quando enfrentamos desafios, a IBM ajuda a analisar a situação e recomenda opções para as melhores soluções para nossas necessidades.”

“A IBM tem sido o motor do projeto”, conclui Ospina. “Com a IBM temos a sensação de que uma máquina continua avançando. Ele realmente está centrado no engajamento, na coordenação com as equipes de desenvolvimento e na capacidade de atingir essas metas."