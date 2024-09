O princípio que nos levou a embarcar nessa jornada foi responder à pergunta: "Como podemos reagir melhor às interrupções para gerenciar a resiliência e a experiência do cliente?", diz Castro. "Precisávamos identificar rapidamente as interrupções, analisar os dados, obter insights e decidir sobre o melhor curso de ação."

A gestão da cadeia de suprimentos da IBM estabeleceu uma visão ousada para construir sua primeira cadeia de suprimentos cognitiva. O objetivo era ter uma cadeia de suprimentos ágil que usa amplamente dados e IA para reduzir custos, superar as expectativas dos clientes, eliminar ou automatizar o trabalho que não agrega valor e melhorar exponencialmente a experiência dos colegas da cadeia de suprimentos.

A IBM Consulting foi chamada no início para ajudar a desenvolver os processos necessários para impulsionar a transformação. “Consideramo-nos 'Client Zero' para a IBM Consulting”, afirma Debbie Powell, líder de transformação da cadeia de suprimentos digital da IBM. "Temos a tecnologia para fazer o que temos que fazer. A mudança é necessária na cultura e nos processos. Percebemos também que muito do nosso conhecimento era cultural e muitas vezes dependia de uma única pessoa. Precisávamos digitalizar e democratizar o conhecimento para apoiar a tomada de decisões em toda a organização".

A IBM Consulting ajudou a equipe da cadeia de suprimentos da IBM a usar os métodos de design thinking para planejar a transformação digital e migrar do planejamento sequencial para o contínuo. "O nosso foco foi na agilidade e na mudança cultural para capacitar as pessoas e ajustar os fluxos de trabalho de forma controlada", diz Matthias Gräfe, diretor de transformação da cadeia de suprimentos da IBM. "Passamos de uma abordagem de cima para baixo na identificação de personas para uma abordagem de baixo para cima, envolvendo as pessoas que realmente tomam as decisões."

"A transformação digital bem-sucedida exigiu que desafiássemos as formas tradicionais de trabalhar que foram consideradas sagradas por décadas e conquistássemos os corações e as mentes dos colegas da cadeia de suprimentos para que a mudança permanecesse", diz Takshay Aggarwal, Partner, IBM Supply Chain Transformation.

Em um nível elevado, a transformação digital da cadeia de suprimentos da IBM gira em torno da criação de recursos de detecção e resposta. Isso foi alcançado ao democratizar dados, automatizar e aprimorar decisões por meio da combinação de uma torre de controle cognitivo, um consultor cognitivo, planejamento de oferta e demanda, e soluções de resiliência ao risco. "Temos a torre de controle cognitivo como a fonte única da verdade em que acessamos todos os dados, além disso, ela ajuda a aconselhar o melhor curso de ação", diz Castro. “Também auxilia na coleta rápida de insights de informações em toda a cadeia de suprimentos de ponta a ponta.”

A torre de controle cognitivo é alimentada pela solução IBM® Cognitive Supply Chain Advisor 360, executada na IBM Hybrid Cloud e no software Red Hat OpenShift na IBM Cloud. O Cognitive Advisor 360 proporciona visibilidade e transparência inteligentes e em tempo real da cadeia de suprimentos. Também detecta e responde às mudanças na demanda à medida que acontecem e simplifica a automação da gestão de fornecedores.

O sistema usa a tecnologia IBM Watson para permitir consultas e respostas de linguagem natural, o que acelera a velocidade da tomada de decisões e oferece mais opções para corrigir problemas. "Posso perguntar, em linguagem natural, sobre escassez de peças, impactos em pedidos, riscos para receitas e compensações", diz Cushman. "Há um botão que recomenda ações para resolver problemas, é isso que o Watson faz. Trata-se de inteligência aumentada, de modo que capacitamos as pessoas com informações melhores para que tomem decisões baseadas em dados com muita rapidez."

"Com a cadeia de suprimentos cognitiva, temos o benefício de trazer todos esses dados de sistemas legados, fontes internas e externas, bem como dados não estruturados, para aplicar análise de dados avançadas e diferentes elementos de IA", diz Castro. "E como o sistema responde à linguagem natural, pense no poder de extrair dados, obter insights e recomendações sem ter que ser um especialista em um sistema legado ou em uma plataforma ERP."

A arquitetura de tecnologia da cadeia de suprimentos cognitiva da IBM também conta com IBM Edge Application Manager, IBM Maximo Visual Inspection e o IBM Track and Trace IoT, stack integrada de soluções que conectam dados de ponta a ponta em toda a cadeia de suprimentos. "Nossos dados de compras, planejamento, produção e logística estão se conectando quase em tempo real", diz Cushman. "É assim que conseguimos compartilhar informações sobre entrada de fornecedores, atualizações de status de produção com nossos parceiros externos e informações de entrega com nossos clientes".

“Incluímos a detecção de demanda, para que a solução monitore o mercado em relação às mudanças na demanda, prevendo o futuro. Também incorporamos uma ferramenta de gerenciamento de risco baseada em nuvem chamada Resilinc em nosso processo de aquisição e gerenciamento de peças de entrada", diz Cushman. "Basicamente, ela usa IA para rastrear a web e, se houver uma interrupção, podemos agir rapidamente para garantir uma segunda fonte de suprimentos."