Maximizando o potencial da IA generativa com a nuvem híbrida A IA na estrutura de nuvem híbrida permite que as empresas gerem resultados transformadores, otimizem as operações e mantenham uma vantagem competitiva em um cenário cada vez mais digital.

A inteligência artificial (IA) está remodelando os setores com seus recursos transformadores De sistemas de computação de alto desempenho a monitoramento e otimização contínuos, essas sete estratégias-chave permitirão que sua organização aproveite todo o potencial da IA.

Forrester: Modernize seus ambientes de aplicações de mainframe. As novas plataformas de computação na nuvem estão aumentando a interação direta e digital com as empresas de uma forma que os mainframes não foram projetados para lidar.

Nuvem híbrida conectada: a chave para a inovação contínua Uma arquitetura de TI perfeita e conectada é fundamental para encontrar o equilíbrio certo entre inovação, segurança e velocidade de lançamento no mercado — e para deixar um legado no qual sua organização possa se basear com confiança.

Transforme sua abordagem de nuvem híbrida De acordo com a IDC, 78% das organizações de TI concordam que as ofertas de XaaS são uma parte fundamental de sua estratégia futura. A IBM, com seu foco em XaaS e uma plataforma abrangente de IA e dados, está preparada para ser líder nesta era transformadora.

Integrar a IA em todos os aspectos do negócio Um dos principais focos das empresas continuará sendo a integração da IA em todos os aspectos do negócio. Este artigo da IDC destaca as mudanças organizacionais, processuais e tecnológicas necessárias para atingir esse objetivo.

Obtenha todo o potencial de sua nuvem híbrida Uma plataforma de nuvem híbrida aberta da IBM e da Red Hat é uma catalisadora para a inovação e para o valor comercial. Conecte e integre sua infraestrutura de TI para que os dados estejam disponíveis para as pessoas certas, na hora certa.

Crie um negócio resiliente com a nuvem híbrida Os líderes de TI e segurança lidam com incertezas e riscos todos os dias. Eles precisam se adaptar a um cenário regulatório em constante mudança, ao mesmo tempo em que evitam possíveis violações de segurança que poderiam interromper as funções essenciais do negócio por semanas ou meses.