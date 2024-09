Como seu modelo de negócios, o relacionamento de trabalho da Neste com a IBM Consulting for SAP também é um estudo de caso em evolução e adaptação. Em 2015, no início do projeto, o principal foco da implementação integrada do SAP da Neste era a substituição de seu antigo sistema ERP — que estava limitando a eficiência de seus processos — e a criação de uma nova estrutura de processos sobre ele. Mas o projeto ainda era, na época, muito voltado para o lado legado do negócio.

Em 2018, quando o negócio de renováveis em rápido crescimento da Neste se tornou seu ponto focal, os stakeholders do projeto integrado do SAP reconheceram a necessidade de recalibrar seus objetivos e ampliar seu escopo. Ao longo do projeto, as equipes da Neste e da IBM evoluíram para um relacionamento colaborativo e contínuo, e o nível de confiança era alto. Então, quando a necessidade de mudar de rumo se tornou clara, Mäki-Ullakko e o resto da equipe da Neste viram um papel importante para a IBM na ajuda para traçar esse caminho. “A IBM compreendeu totalmente e compartilhou nossa visão de crescimento do lado renovável do negócio, e o que isso significava para nosso roteiro de implementação,” ele diz. “O fato de termos conseguido escalar e adaptar o projeto em tempo real atesta a proximidade do relacionamento e a profundidade dos recursos e da experiência no setor que a IBM trouxe para o projeto.”

Nos anos seguintes, a força do relacionamento — e a abordagem de equipe conjunta na qual ele se baseia — só cresceu. Aproveitando a profundidade da experiência da IBM na implementação do SAP, a Neste implantou com sucesso a solução SAP S/4HANA na nuvem Microsoft Azure em grande parte de suas operações, incluindo suas cadeias de suprimentos de renováveis. Como parte da implementação na nuvem, a equipe da Nordcloud (link fora de ibm.com), uma empresa da IBM, desempenhou um papel fundamental, enquanto uma equipe do IBM Consulting Cloud Migration Services auxiliou na migração do SAP da infraestrutura local para a plataforma Azure.

Além da expansão do ambiente SAP existente, a IBM Consulting continua a fornecer à Neste o suporte necessário de design de processos para obter o máximo valor de seus investimentos em ERP. Ao longo do projeto de transformação, uma equipe do IBM Organizational Change Management Services também forneceu suporte extensivo, começando pela definição dos processos harmonizados em toda a Neste até o engajamento e treinamento dos funcionários durante a transformação empresarial.