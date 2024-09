A IBM acredita que as empresas sustentáveis precisam ser responsáveis, igualitárias e viáveis para avançarem no resultado anual. Com ampla experiência no setor, parcerias no ecossistema e métodos comprovados, nossos serviços de consultoria em sustentabilidade orientam os clientes sobre práticas sustentáveis e a vantagem competitiva de sua jornada para se tornarem sustentáveis.

Nossos recursos de consultoria de sustentabilidade de ponta a ponta incorporam soluções de sustentabilidade às operações e à cultura de uma organização.

Ajudamos os clientes com:

desenvolvimento de estratégias de negócios

de estratégias de negócios gerenciamento de dados ESG

de dados ESG implementação de práticas de gestão de riscos e relatórios

práticas de gestão de riscos e relatórios navegação por transições de energia

por transições de energia integração da sustentabilidade às operações da cadeia de suprimentos e ao cenário de TI

Aproveite nossa experiência para acelerar a sustentabilidade com IA e automação.